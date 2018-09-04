Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda yıldız isme şok!
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlıların açıkladığı listede Atiba yer almadı.04 Eylül 2018 Salı 16:47
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro açıklandı. 27 oyunculuk listede Atiba Hutchinson yer almadı.
Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Tolga Zengin
Loris Karius
Utku Yuvakuran (B)
Ersin Destanoğlu (B)
Pepe
Enzo Roco
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Dorukhan Toköz
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Adriano Correia
Gary Medel
Fatih Aksoy
Necip Uysal
Mertcan Açıkgöz
Tolgay Arslan
Ryan Babel
Jeremain Lens
Adem Ljajic
Gökhan Töre
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Mustafa Pektemek
Vagner Love
Cyle Larin
Alvaro Negredo
Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir.
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