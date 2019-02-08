Beşiktaş'ın rakibi Bursaspor Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3'üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11'inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı. - Burak Yılmaz dönüyor Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra iki karşılaşmaya çıkan ancak henüz golle tanışamayan Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara dönecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki maçta forma giyecek. - Gözler Kagawa'da Geçen hafta oyuna sonradan giren ve 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Taraftarların Japon futbolcuya büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - Dört futbolcu ceza sınırında Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor'un taraftarları tribünden izleyemeyecek.

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