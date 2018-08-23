THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak olan Partizan ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:52
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ

STAT: Partizan Stadı
SAAT: 21:30
HAKEM: Ivan Kruzliak
YAYIN: TRT1

İLK 11'LER

PARTİZAN: Stojkovic, Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Ricardo
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Necip, Caner, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:52
  1. Beşiktaş
  2. Partizan
  3. UEFA Avrupa Ligi play-off turu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Gomis transferini KAP'a bildirdi
    1. Galatasaray Gomis transferini KAP'a..
    2. Beşiktaş'tan 'Ozan Tufan' açıklaması!
    3. Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!
    4. Borsa İstanbul'dan cevap: Ahlaka..
    5. Partizan Stadı'nda 2 gol var!
    6. Moskova'nın göbeğinde polislere..
    7. Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama
    8. Fenerbahçe'nin kasası Joseph de Souza..
    9. Frankfurt bitiyor! Almanlar da..
    10. Tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyadan..
    11. Dikkat! 1 Ocak'tan itibaren parayla..
    12. Adnan Oktar Çetesi'nin dış..
    13. Bağdadi'den 'Brunson' yorumu!
    14. Kılıçdaroğlu'ndan düğün hazırlığı!..
    15. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
    16. Çinli Budist Keşiş Şüe Çıng hakkında..
    17. Yunanistan'a geçmek isteyen 53 kaçak..
    18. Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi..
    19. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
    20. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!