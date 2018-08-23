Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak olan Partizan ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.23 Ağustos 2018 Perşembe 20:52
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.
PARTİZAN - BEŞİKTAŞ
STAT: Partizan Stadı
SAAT: 21:30
HAKEM: Ivan Kruzliak
YAYIN: TRT1
İLK 11'LER
PARTİZAN: Stojkovic, Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Ricardo
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Necip, Caner, Quaresma, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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