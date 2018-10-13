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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vagner Love'a Santos talip oldu!

Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Vagner Love Brezilya ekiplerinden Santos'un talip olduğu iddia edildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 03:31
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vagner Love'a Santos talip oldu!

BEŞİKTAŞ’IN Brezilyalı futbolcusu Love’un, ülkesinin takımlarından Santos’a transfer olacağı iddia edildi. Deneyimli futbolcuyu geçen yaz da kadrosuna katmak isteyen ancak son anda bunu gerçekleştiremeyen Siyah-Beyazlı ekibin, oyuncudan vazgeçmediği, rotasını bir kez daha Sambacı’ya çevirdiği bildirildi. Yaz döneminde futbolcu için yaptığı teklifi n aynısını sunacak olan Santos’un, Love için aylık 130 bin dolar ücret belirlediği belirtildi. Futbolcunun yeni ekibinde yıllık ücreti yaklaşık 1.5 milyon dolar olacak.

10 HAFTA DAHA VAR

Santos Kulübü’nün oyuncuya ödeyeceği yıllık ücret dışında yan unsurlar için de bir bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. Buna göre 1.2 milyon dolar (7.1 milyon TL) bunlar için belirlendi. Bonus paralar ve transfer için verilecek imza parasının, bu miktarın ana unsurlarını oluşturduğu kaydedildi. Brezilya’da sezonun tamamlanmasına 10 hafta var ve transfer dönemi 10 Ocak’ta başlayacak.

Kaynak: Akşam

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 03:31
  1. Beşiktaş
  2. Vagner Love
  3. Santos
  4. Santos FC
  5. Brezilya
  6. Brezilya Serie A

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