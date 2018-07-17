Beşiktaş'ın eski yıldızı şaşırttı! Yeni takımı...

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, 11 yıl aradan sonra ülkesine döndü.

2007 yılında Porto'dan Werder Bremen'e transfer olarak ülkesinden ülkesinden ayrılan 34 yaşındaki futbolcunun, son olarak forma giydiği Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile sözleşmesinin sona ermesi üzerine Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Academica Coimbra ile anlaştığı duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin süresinde ilişkin bir bilgi yer almadı.