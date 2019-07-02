Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye: Harcanırsın

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fabien Ernst, Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse'ye uyarılarda bulundu. Ernst, "Türkiye'de en başta bir etkin yoksa, çok çabuk harcanırsın. Sonra işler daha da zorlaşır." dedi.

2009-2012 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Werder Bremen'in eski oyuncularından Fabian Ernst, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Ernst, Kruse'nin dikkatli olması gerektiğini "İstanbul insanı öldürebilir" sözüyle vurgularken, aynı zamanda Alman oyuncunun pişman olmayacağını söyledi.

"Yanlış bir karar vermedi"

Kruse'nin yanlış bir karar vermediğini söyleyen Ernst, "İstanbul'un 3 büyük takımıdan birine, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasary'a transferi hiçbir zaman geriye doğru adım atmak değildir. İstanbul'da çok sayıda uluslararası ve çoğu da Avrupalı olan oyuncuyla oynuyorsunuz" dedi.

"Türkiye'de iyi başlamak önemli"

Fenerbahçe'nin çok istekli olacağını kaydeden eski futbolcu, "Fenerbahçe, İstanbul kulüpleri arasında en büyük beklentiye sahip kulüp olacak. Türkiye'de büyük bir kulüp üst üste 2 kötü sezonu kaldıramaz. Tekrar üst sıralarda olacaklardır" ifadelerini kullandı.

3 yıllık anlaşma sağlandı

Kruse'nin iyi başlaması gerektiğini kaydeden 40 yaşındaki isim, "Türkiye'de iyi başlangıç yapmak önemli. Türkiye'de en başta bir etkin yoksa, çok çabuk harcanırsın, sonra işler daha da zorlaşır" diye konuştu. Fenerbahçe, Werder Bremen'den transfer ettiği Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.