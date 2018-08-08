Beşiktaş'ın efsane oyuncusu yaşamını yitirdi

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel vefat etti.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yer alan Battal Durusel'in başsağlığı ile ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

BATTAL DURUSEL KİMDİR?

Battal Durusel, 1968-69 Türkiye Basketbol Ligi sezonundan itibaren Beşiktaş forması altında mücadele etmeye başlamıştır.

Beşiktaş erkek basketbolunun altın çağını yaşadığı dönemde, kaptan Ateş Çubukçu, Fehmi Sadıkoğlu, Abdullah İnce, Tom Davis, Hurşit Baytok, Osman Kerimol, Ahmet Kurt ve Erman Kunter gibi basketbolcularla birlikte takımın önemli isimlerinden birisi olmuştur.

1970-71 sezonunu Altınordu'da geçirmiş, ardından bir sezon sonra tekrar Beşiktaş'a dönmüştür.

1977-78 sezonuna kadar aralıksız olarak Beşiktaş forması giydikten sonra, Taçspor'a transfer olmuş ve iki sezon sonra Beşiktaş'a 1980-81 sezonunda dönmüştür.

İki sezon daha Beşiktaş formasını giymiştir.

Beşiktaş'ın lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı, 1974-75 sezonunda takımda yer almış ve efsane kadronun bir parçası olmuştur.

Battal Durusel, 1970'lerde Türkiye millî basketbol takımının 1971 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1973 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 1975 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrolarında yer alarak millî formayı da giymiştir.