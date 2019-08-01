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Beşiktaş'ın Avusturya kampı

- MR'ları çekilecek Ljajic ve Dorukhan Toköz antrenmanda yer almadı- Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
Beşiktaş'ın Avusturya kampı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı.


- Ljajic ve Dorukhan idmanda yok


Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takımdan ayrı koşu yaptı. Brezilyalı futbolcu, 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.


- Orman, Avcı ile görüştü


Siyah-beyazlı takımın kampında bulunan kulüp başkanı Fikret Orman, sabah antrenmanı sırasında teknik direktör Abdullah Avcı ile yaklaşık 10 dakika saha içinde görüştü.

Antrenmanı, Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti.

Öte yandan idman sonrası bir grup taraftar yardımcı antrenör Orhan Ak'a çiçek verdi.


- Üçüncü hazırlık maçı yarın


Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya 1. Ligi (Serie A) takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek.

Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
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