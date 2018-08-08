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Beşiktaş'ın acı günü! Durusel hayatını kaybetti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Durusel vefat etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:50
Beşiktaş'ın acı günü! Durusel hayatını kaybetti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz BattalDurusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı. 

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Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:50
  1. BEŞİKTAŞ
  2. BATTAL DURUSEL
  3. BASKETBOL

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