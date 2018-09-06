Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Sakatlandı
Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida, Hırvatistan'ın Portekiz ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.06 Eylül 2018 Perşembe 22:42
Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'a Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Domagoj Vida, 35. dakikada oyuna devam edemedi ve saha kenarına alındı.
SEDYE İLE KENARA ALINDI
Hırvat futbolcu, saha kenarına sedye ile alınırken sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Dizinden sakatlanan ve acı içinde saha kenarına alınan Vida'nın yerine oyuna Jedvaj dahil oldu.
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