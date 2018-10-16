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Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok

Antrenmanda sakatlanan Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 00:16
Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok

Beşiktaş Kulübü, antrenman maçında sol ayağına darbe alan Adriano Correia'nın, sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Brezilyalı sol bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte siyah beyazlı kulübün Andriano ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama:

"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia’nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Ljajic de yok

Adriano'nun dışında milli takım kampında sakatlanan Ljajic'in de Göztepe maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 00:16
  1. Adriano Correia
  2. Beşiktaş

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