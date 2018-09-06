Beşiktaş'a kötü haber! Vida milli maçta sakatlandı
Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'a Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.06 Eylül 2018 Perşembe 23:23
Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Domagoj Vida, oyuna devam edemedi ve 35. dakikada saha kenarına alındı.
SEDYE İLE KENARA ALINDI
Hırvat futbolcu, saha kenarına sedye ile alınırken sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Dizinden sakatlanan ve acı içinde saha kenarına alınan Vida'nın yerine oyuna Jedvaj dahil oldu.
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