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Beşiktaş'a kötü haber! Vida milli maçta sakatlandı

Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'a Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.

06 Eylül 2018 Perşembe 23:23
Beşiktaş'a kötü haber! Vida milli maçta sakatlandı

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Domagoj Vida, oyuna devam edemedi ve 35. dakikada saha kenarına alındı.

SEDYE İLE KENARA ALINDI

Hırvat futbolcu, saha kenarına sedye ile alınırken sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Dizinden sakatlanan ve acı içinde saha kenarına alınan Vida'nın yerine oyuna Jedvaj dahil oldu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 23:23
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