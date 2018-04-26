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Beşiktaş'a gelecek cezalar!

Yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon ki Ziraat Türkiye Kupası'ndan da çekilmiş oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Beşiktaş'a gelecek cezalar!

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Siyah-Beyazlıları bu kararın ardından bazı yaptırımlar bekliyor.

Beşiktaş'a gelecek cezalar şu şekilde;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.

İŞTE TFF TALİMATI!


Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
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