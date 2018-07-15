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Beşiktaş'a büyük şok! 5 gol birden

Beşiktaş Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup oldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:11
Beşiktaş'a büyük şok! 5 gol birden

Avusturya'daki hazırlık kampındaki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, ikinci sınavında Rusya'nın güçlü temsilcisi CSKA Moskova'dan fark yedi: 1-4.

SAVUNMADA BÜYÜK HATALAR

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı takım, 8. dakikada Tolgay'ın müthiş füzesiyle üstünlüğü yakaladı: 1-0. Özellikle savunmada büyük hatalar yapan Beşiktaş, 16'da Fedor ve 27'de Astemir'in gollerine engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladı.

MITROVIC KENDİ KALESİNE ATTI

53'te Mitrovic kendi kalesine gol atınca skor 3-1'e geldi. 75'te Efremov maçın skorunu ilan etti: 1-4. Beşiktaş, Caner'in direkten dönen topunun ardından Gökhan Gönül ve Larin'le yakaladığı çok önemli 2 pozisyonu da değerlendiremedi.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Gökhan Töre, Babel, Larin

CSKA MOSKOVA: İlya, Kirill, Nikita, Rodrigo, Georgy, Biyol, Cristian, Khetag, Astemir, Vitinjo, Fedor

Skorer 

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:11
  1. Beşiktaş
  2. CSKA Moskova
  3. Hazırlık maçı

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