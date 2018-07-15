Beşiktaş'a büyük şok! 5 gol birden

Avusturya'daki hazırlık kampındaki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, ikinci sınavında Rusya'nın güçlü temsilcisi CSKA Moskova'dan fark yedi: 1-4.



SAVUNMADA BÜYÜK HATALAR



Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı takım, 8. dakikada Tolgay'ın müthiş füzesiyle üstünlüğü yakaladı: 1-0. Özellikle savunmada büyük hatalar yapan Beşiktaş, 16'da Fedor ve 27'de Astemir'in gollerine engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladı.



MITROVIC KENDİ KALESİNE ATTI



53'te Mitrovic kendi kalesine gol atınca skor 3-1'e geldi. 75'te Efremov maçın skorunu ilan etti: 1-4. Beşiktaş, Caner'in direkten dönen topunun ardından Gökhan Gönül ve Larin'le yakaladığı çok önemli 2 pozisyonu da değerlendiremedi.



İLK 11'LER:



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Gökhan Töre, Babel, Larin



CSKA MOSKOVA: İlya, Kirill, Nikita, Rodrigo, Georgy, Biyol, Cristian, Khetag, Astemir, Vitinjo, Fedor

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