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Beşiktaş'a ayrılık müjdesi! 'Son 14 günüm'

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Stephan Lichtsteiner, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını müjdeledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:44
Beşiktaş'a ayrılık müjdesi! 'Son 14 günüm'

Geçmişte adı sıklıkla Beşiktaş'la anılan Juventus'un sağ beki Stephan Lichtsteiner'den Siyah Beyazlılar'a müjdeli haber geldi.

Torino ekibinin İsviçreli defansı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada sezon sonunda takımından ayrılacağını duyurdu.

Sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Sports İtalya'ya verdiği demeçte "Bu, Juventus'taki son 14 günüm." dedi.

Lichtsteiner'ın açıklamalarındaki en can alıcı nokta ise kariyerini İtalya dışında sürdürmek istediğini söylemesi oldu.

İsviçreli futbolcu, "Artık kariyerimin bu noktasında yeni heyecanlara ihtiyaç duyuyorum." şeklindeki sözleriyle de olası bir Beşiktaş transferine açık kapı bıraktı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:44
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