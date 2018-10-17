Beşiktaş zorlandı ama kazandı

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. U21 takımıyla hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, mücadeleyi Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı. Adem Ljajic, maçın ilk 15 dakikasında oynarken, daha sonra ağrıları arttığı için riske edilmedi.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Göztepe deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde U21 takımıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazandı. Sırbistan Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine hemen başlanan Adem Ljajic de, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında forma giydi. Ağrıları artan Ljajic, kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Jeremain Lens oyuna dahil oldu.

Love sakatlandı

İkinci yarıda ise Vagner Love, aldığı bir darbe sonrasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam eden Love, sonrasında riske edilmemek için kenara alındı. Cumartesi günü oynanan U21 mücadelesinde sakatlık yaşayan ve sol dizinde ödem oluşan Adriano ise Fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın tek idman yapacak.