Beşiktaş yine kayıp! Gol dahi bulamadılar Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, özel maçta Brescia'ya 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, son dört maçta gol dahi bulamadı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Avusturya hazırlık kampının son hazırlık maçında İtalya ekibi Brescia ile karşılaştı. Brescia maçı 2-0 kazandı. İtalya temsilcisinin gollerini 45 ve 54. dakikalarda Donnarumma kaydetti. Beşiktaş'ta Necip Uysal 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Abdullah Avcı'nın ekibi, Avusturya kampında çıktığı 4 hazırlık maçında da gol atamadı. Beşiktaş'ın hazırlık maçları Beşiktaş 2-1 Pendikspor (İstanbul'da oynandı)

Beşiktaş 7-1 Kocaelispor (İstanbul'da oynandı)

Beşiktaş 0-2 Eibar

Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas

Beşiktaş 0-2 Udinese

Beşiktaş 0-2 Brescia

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