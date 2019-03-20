0553 313 94 23

Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak son dakika

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmasıyla boşalan BJK teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni hocanın kim olacağına karar verdiği bu ismin ise Tayfun Korkut olduğu gündeme geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:08
Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak son dakika

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmasıyla boşalan BJK teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni hocanın kim olacağına karar verdiği bu ismin ise Tayfun Korkut olduğu gündeme geldi.

2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Tayfun Korkut’a özellikle başkan Fikret Orman çok sıcak yaklaşıyor. 2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçti ve 48 maçta kulübede oturdu. 2016’da Kaiserslautern’in teknik direktörü olan Korkut, görevde 18 maç kalabildi. Tayfun Korkut Almanya’da doğdu ve bu ülkede büyüdü. 6 yaşında bir köy takımına yazıldı. 12 yaşında da 2. Lig takımı olan Stuttgarter Kickers’ın alt yapısına seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:08
  1. Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak?
  2. fikret orman
  3. Tayfun Korkut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli yakalandı
    1. Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli..
    2. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    3. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    4. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    5. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    6. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    7. Borsa güne yatay başladı
    8. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    9. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    10. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    11. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    12. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    13. EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
    14. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    15. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    16. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    17. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    19. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    20. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır