Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak son dakika

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmasıyla boşalan BJK teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni hocanın kim olacağına karar verdiği bu ismin ise Tayfun Korkut olduğu gündeme geldi.

2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Tayfun Korkut’a özellikle başkan Fikret Orman çok sıcak yaklaşıyor. 2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçti ve 48 maçta kulübede oturdu. 2016’da Kaiserslautern’in teknik direktörü olan Korkut, görevde 18 maç kalabildi. Tayfun Korkut Almanya’da doğdu ve bu ülkede büyüdü. 6 yaşında bir köy takımına yazıldı. 12 yaşında da 2. Lig takımı olan Stuttgarter Kickers’ın alt yapısına seçildi.