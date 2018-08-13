Beşiktaş yeni Talisca'sını La Liga'da buldu!

Siyah Beyazlılar'ın, 10 numara transferi konusunda gündemine son olarak İspanya La Liga temsilcisi Real Betis’li Ryad Boudebouz’u aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için İspanyol ekibiyle görüşmelere geçtiği ifade edildi.

Betis'in geçtiğimiz yaz döneminde Fransa Lig 1 ekibi Montpellier’den 7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Cezayirli orta saha oyuncusu, La Liga’da geçen sezon 27 maça çıkıp 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

(Fanatik)