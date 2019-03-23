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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un yıldızına kancayı taktı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak top koşturan Guilherme'yi yakın takibe aldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:22
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un yıldızına kancayı taktı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi gözüne kestirdi. Siyah-Beyazlılar, Sambacı'yı fırsat transferi olarak görüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu sezon sonunda boşa çıkıyor. Guilherme'nin kulübü Benevento ile de sözleşmesi sona eriyor.

Menajeri ile görüşme yapılacak!

FFP nedeniyle fırsat transferleri yapmaya planlayan Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde Guilherme'nin menajeri ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Sambacı'nın transfer şartları masaya yatırılacak.

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki Guilherme ile maaş konusunda anlaşırsa el sıkışacak. 2018 yılından beri Yeni Malatyaspor'da forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz, Brezilya ve Polonya Ligi'nde de oynadı.

Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 26 maça çıkan Brezilyalı Guilherme, 5 gol atarken 7 de asist yaptı. Yeni Malatyspor'un yıldız oyuncusu, 10 numara dışında, merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:22
  1. Beşiktaş
  2. Guilherme
  3. Yeni Malatyaspor
  4. benevento

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