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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı bildirildi.

Dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idmanda, taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Antrenmanın tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
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