THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Beşiktaş yeni forvetini buldu! Devre arasında takıma katılıyor...

Golcü arayışlarını devre arası transfer dönemine bırakan Beşiktaş, Palmeiras'ta forma giyen Miguel Borja'ya kanca attı.

07 Eylül 2018 Cuma 13:57
Beşiktaş yeni forvetini buldu! Devre arasında takıma katılıyor...

16 Eylül'de yapılacak olan başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Fikret Orman'ın kazanacağı zaferi transferde büyük bir bomba patlatarak kutlamayı hedeflediği öğrenildi.

Başkan Orman'ın hedefindeki ilk ismin de Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Miguel Borja olduğu ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın, daha önce kulübü Palmeiras'la görüşmeler yapıp işini bitiremediği Miguel Borja'yı, aynen Vida gibi almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi 15 Şubat'ta sona eriyor. Borja, bu tarihten itibaren istediği takıma bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilecek.

AVRUPA'YA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Daha önce de Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyen Borja'nın Portekizli menajeriyle ilk temaslar da başarılı geçti. Daha önce "Avrupa'da oynama zamanı geldi" diyen Kolombiyalı, Portekizli menajeri aracılığıyla, "Türkiye'de oynayabilirim" mesajı gönderdi.

Tüm planlar yolunda giderse Orman ön temas kurduğu Borja'nın menajerini İstanbul'a getirecek ve ön protokol imzalanacak.Ardından Kolombiyalı golcü için temaslar başlayacak. Eğer takım Avrupa'da yoluna devam ediyorsa kulübü Palmeiras'a çok cüzi oranlarda bonservis bedeli teklif edecek. Aksi taktirde Borja, Haziran ayından itibaren Beşiktaşlı olacak.

Borja, Palmeiras formasıyla 47 resmi maçta 16 gol attı, 3 de asist yaptı ve toplam 19 gole direkt olarak katkıda bulundu. Genç forvet, Kolombiya ekibi Santa Fe formasıyla da 40 karşılaşmada 9 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:57
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Palmeiras
  4. Miguel Borja

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    1. Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    2. Mutlu bir evlilik için...
    3. İş adamı Ünver'in ölüm nedeni belli oldu
    4. Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon..
    5. Pakize Karakoç dualarla son..
    6. Galatasaray'dan Nice Başkanı'na..
    7. Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi..
    8. Göz seyirmesini önemseyin
    9. GASMEK'te yeni dönem
    10. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    11. Kardeş kıskançlığı gayet doğal
    12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    13. İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı
    14. California'da selfie çekmek isterken..
    15. Bana bir şey olmaz demeyin
    16. Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
    17. Japonya'dan Türkiye'ye açık destek
    18. Muharrem orucu nedir?
    19. Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    20. Erdoğan: Suriye'de kalacağız!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız
    YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız