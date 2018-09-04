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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş, I Grubunda, Beşiktaş KRC Genk, Malmö, Sarpsborg takımlarıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Lig'i kadrosu

04 Eylül 2018 Salı 18:46
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş, I Grubunda, Beşiktaş KRC Genk, Malmö, Sarpsborg takımlarıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Lig'i kadrosu

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu.

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:46
  1. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
  2. Tolga Zengin
  3. Loris Karius
  4. Utku Yuvakuran
  5. Ersin Destanoğlu
  6. Pepe
  7. Enzo Roco
  8. Domagoj Vida
  9. Alpay Çelebi
  10. Fatih Aksoy
  11. Caner Erkin
  12. Gökhan Gönül
  13. Adriano Correia
  14. Gary Medel
  15. Dorukhan Toköz
  16. Necip Uysal
  17. Mertcan Açıkgöz
  18. Tolgay Arslan
  19. Ryan Babel
  20. Adem Ljajic
  21. Gökhan Töre
  22. Oğuzhan Özyakup
  23. Ricardo Quaresma
  24. Jeremain Lens
  25. Mustafa Pektemek
  26. Vagner Love
  27. Cyle Larin
  28. Alvaro Negredo

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