Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş, I Grubunda, Beşiktaş KRC Genk, Malmö, Sarpsborg takımlarıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Lig'i kadrosu04 Eylül 2018 Salı 18:46
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş, I Grubunda, Beşiktaş KRC Genk, Malmö, Sarpsborg takımlarıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte Beşiktaş'ın Avrupa Lig'i kadrosu
Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu.
Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia
Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens
Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo
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