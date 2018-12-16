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Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar

- Trabzonspor, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi

16 Aralık 2018 Pazar 19:10
Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre değişikliğe gitmedi.

Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.


- Bordo-mavili taraftarlardan tam destek


Trabzonspor'u Beşiktaş karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, Vodafone Park'ta misafir tribün için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi Jose Ernesto Sosa'yı tribüne çağıran Trabzonspor taraftarı, Arjantinli oyuncuya üçlü çektirdi. Beşiktaş taraftarı ise siyah-beyazlı takımın eski futbolcusuna tepki gösterdi.

Öte yandan bordo-mavili kafileyi, Vodafone Park'a hareket etmeden önce kaldıkları otelden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yolcu etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:10
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