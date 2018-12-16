Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi büyük olaylar!
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Tabzonspor derbisi öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı Gs Store mağazasına saldırdı.16 Aralık 2018 Pazar 16:57
İstiklal Caddesi’ndeki GS store mağazası bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi İstiklal Caddesi’nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı Gs Store mağazasına saldırdı.
Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı.
Mağaza kepenkleri kapatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti.
Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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