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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısı çok fazla

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yabancı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

06 Eylül 2018 Perşembe 02:12
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısı çok fazla

ANLAYIŞ VE FELSEFE ÖNEMLİDİR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu söyledi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katılan Güneş, “Dünya Kupası’nda 3. olduk ama dünya futbol ülkesi olarak 3. olamadık. Bu konuda eksiklerimiz var. 2012'den bu yana (Dünya Kupası’na) katılımımız da yok. Sportif başarılar önemli ama aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler de önemli” diye konuştu.

KRİTERLER UYGULANMADI

TÜRKİYE'DEKİ 14 yabancı futbolcu kuralına yönelik eleştirilerde bulunan tecrübeli teknik adam, “Türkiye bu koşullarda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygulanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı olarak kaldı. Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda yabancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar getirebilir” değerlendirmesinde bulundu. 

HENÜZ GERİDEN GELİYORUZ

TÜRKİYE'NİN futboldaki potansiyelinin büyüklüğüne işaret eden Güneş, “Futbolu ekonomik olarak ihtiyacı olan insanların oynayacağını düşünürsek biz buna daha müsaitiz. Son yıllarda çok güzel tesisler de yapılmasına rağmen henüz geriden geliyoruz. Çünkü Almanya bu konularda uzun yıllar yatırımlar yaptı. Altyapısını, her şeyini oluşturdu. Yarışmada da önde gitti. Hala da yatırım yapıyorlar. Biz birlikte olursak, bu insan yapısıyla sadece futbolda değil her alanda başarılı oluruz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 02:12
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Yabancı kuralı
  4. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı

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