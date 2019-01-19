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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kural hatası maçın başında zaten belliydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 02:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kural hatası maçın başında zaten belliydi

Şenol Güneş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ikinci yarıda tüm takımlara başarılar diledi. İlk yarıda çok puan kaybettiklerini ve ikinci devreye iyi başlamak istediklerini kaydeden Güneş, "Bu başlangıcın bize ileriye dönük hem moral hem de puan olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Takım olarak kazandığımız için mutluyuz. Hak ettiğimiz bir sonuç. Oyunun son bölümlerinde hatalarımız çok fazlaydı ama başlangıç çok önemliydi." diye konuştu.

Güneş, Akhisarspor'un maç kadrosunda 13 yabancı oyuncunun bulunmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Oyunun başında belliydi. Bizim için ne olursa olsun çıkıp oynadık, burada sıkıntılı taraf kart gördüğümüzde ceza geçerli oluyor. Vida cezalı duruma düştü. Bugün bizim için kartlar fazla oldu." ifadelerini kullandı.

Güneş, maçtaki bu hataya itiraz edip etmeyeceklerinin sorulmasına "İtirazlar yönetim tarafından takdir ediliyor." cevabını verdi.

Bu durumu futbolculara söylemediklerini kaydeden Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 300. galibiyetini aldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Onlara ben girmek istemiyorum, ben buraya kadar tek başıma gelmedim, işimi yapmaya çalıştım. Bu tip maçlara oyuncusuyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, taraftarıyla, personeliyle herkesle maça çıkan hocayım. Her maç önemlidir."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 02:51
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Akhisarspor
  4. Kural hatası

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