Beşiktaş tek golle kazandı! Süper Lig 26. hafta maçında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 26. hafta maçını Beşiktaş 1-0 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 46. dakikada Burak Yılmaz attı. Burak, böylece son 5 maçta 5. golünü kaydetti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, üst üste 2. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkartan Beşiktaş, 47 puanla 3. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Göztepe ise 27 puanla 16. sırada kaldı.



Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Akhisarspor'u ağırlayacak. Stat: Vodafone Park Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal - Dk. 46 Lens), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Burak Yılmaz Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 Ngando), Serdar Gürler, Castro, Borges (Dk. 60 Ghilas), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 71 Alpaslan Öztürk) Gol: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 79 Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe)

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