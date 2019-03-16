Beşiktaş, tek golle kazandı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarının başlama düdüğü birlikte hücuma çıkan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Üstünlük golünden sonra da hücumda istediklerini yapamayan Beşiktaş, kaleci Loris Karius'un iyi olduğu karşılaşmayı 1-0 kazandı. Geçen hafta Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de 13. galibiyetine ulaşan 3. sıradaki siyah-beyazlı ekip, puanını da 47'e çıkardı.





- Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı





Beşiktaş, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkardı.

Ligdeki son yenilgisini 17. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, sonrasındaki 9 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Beşiktaş, bu 9 maçlık süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.





- 4 maç sonra gol yemedi





Beşiktaş, 4 maç sonra ligde kalesini gole kapattı.

Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor (2-1), Fenerbahçe (3-3), İstikbal Mobilya Kayserispor (2-2) ve Atiker Konyaspor (3-2) maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşılaşmasını gol yemeden tamamladı.





- 2000. maçta galibiyet





Lig tarihinde 2000. maçını Göztepe ile yapan Beşiktaş, tarihi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan siyah-beyazlı ekip, elde ettiği bu sonuçla galibiyet sayısını 1081'e çıkardı. 553 maçta beraberlik alan Beşiktaş, 366 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

Bu müsabakalarda 3255 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü.





- Burak Yılmaz Vodafone Park'ta yine attı





Beşiktaş'ı ikinci yarının başlamasından 27 saniye sonra 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta üst üste dördüncü kez topu filelerle buluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda gol atan Burak, Göztepe filelerini de havalandırmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 6. golünü kaydeden Burak, Süper Lig'de ise 11. defa gol sevinci yaşadı.





- Adriano erken sakatlandı





Beşiktaş Göztepe karşısında savunmanın solunda sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadı.

Caner Erkin'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadığı siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Adriano Correia da maçın daha 6. dakikasında sakatlandı. Sağ adalesinde sorun yaşayan Adriano saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam edemedi ve sahayı terk etti. Adriano'nun yerine 12. dakikada Necip Uysal, oyuna dahil oldu. Necip Uysal, Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi sahada kaldığı süre içinde stoperde görev aldı.

Maça savunmanın göbeğinde başlayan Gary Medel ise savunmanın soluna geçti.





- Necip Uysal girdi çıktı





Beşiktaş'ta maçın 12. dakikasında Adriano'nun yerine oyuna dahil olan Necip Uysal, ikinci yarıda sahada yer alamadı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, oyuna girdikten sonra özellikle yan paslarda taraftarların tepkisini çeken Necip'in yerine ikinci yarıda Jeremain Lens'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Necip'in çıkmasıyla stoperde bu sefer Dorukhan Toköz görev aldı.

Lens de orta sahanın soluna geçerken, Adem Ljajic orta sahada takımına destek vermeye çalıştı.





- Göztepe 15. yenilgisini aldı





Siyah-beyazlı ekibe 1-0 mağlup olan Göztepe, ligde bu sezon 15. kez yenildi.

Süper Lig'de 8 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Göztepe, 27 puanda kaldı.



