Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel 11'ler belli oldu
Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.23 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.
Hakem Ali Palabıyık yöneteceğı müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında oynanan son 6 maçta Beşiktaş 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçı Beşiktaş kazandı. İki takım arasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı. İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta; Beşiktaş 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı. 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ
Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Rebocho
Oğuzhan
Dorukhan
Ljajic
Quaresma
Boyd
Güven
GÖZTEPE
Beto
Gassama
Sanneh
Titit
Schwechlen
Poko
Castro
Deniz
Serdar
Yasin
Eren Derdiyok
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