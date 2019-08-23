Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel 11'ler belli oldu Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.



Hakem Ali Palabıyık yöneteceğı müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İki takım arasında oynanan son 6 maçta Beşiktaş 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçı Beşiktaş kazandı. İki takım arasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı. İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta; Beşiktaş 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı. 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.



MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ

Karius

Gökhan

Vida

Ruiz

Rebocho

Oğuzhan

Dorukhan

Ljajic

Quaresma

Boyd

Güven



GÖZTEPE

Beto

Gassama

Sanneh

Titit

Schwechlen

Poko

Castro

Deniz

Serdar

Yasin

Eren Derdiyok

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