0553 313 94 23

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

07 Şubat 2019 Perşembe 19:59
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:59
  1. antrenman
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
    1. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    2. İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı..
    3. Devlet Başkanı açıkladı: Enflasyonu..
    4. Sudan’daki Türk Kadın Platformu..
    5. Kartal'da bina çökmesi
    6. Bursa'daki cinayet
    7. Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var
    8. İYİ Parti'den 'HDP' açıklaması:..
    9. "Enflasyonu düşürmek tahminimden daha..
    10. Kırşehir'de terör operasyonu:..
    11. "Palandöken'e gelen turist sayısı..
    12. Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
    13. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    14. Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu
    15. "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve..
    16. Muğla'da masaj salonu yangını
    17. New York'taki konferansta, Myanmar'a..
    18. Kömür madeninde patlama! Çok sayıda..
    19. TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran..
    20. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım, kanser..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...