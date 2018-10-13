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Beşiktaş, Porto'nun yıldız futbolcusunu transfer ediyor! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz takımlarından Porto'da forma giyen Yacine Brahimi için nabız yokladığı öğrenildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:54
Beşiktaş, Porto'nun yıldız futbolcusunu transfer ediyor! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Başkan Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ!

Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:54
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Porto
  4. Portekiz
  5. Yacine Brahimi

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