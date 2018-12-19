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Beşiktaş Pepe'nin alternatifini La Liga'da buldu! Valencia forması giyen

Beşiktaş Pepe ile yollarını ayırmasının ardından stoper mevkine arayışlarına başladı. Sİyah beyazlı ekip Valencia'da top koşturan Jeison Murillo’yu gündemine aldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 03:29
Beşiktaş Pepe'nin alternatifini La Liga'da buldu! Valencia forması giyen

Pepe’nin sözleşmesini fesheden Beşiktaş yönetimi stoper için Valencia’nın kapısını çaldı. Fotospor'da yer alan habere göre İspanyol ekibinin sezon başında Inter’den 12 milyon Euro’ya aldığı Jeison Murillo’yu istedi. Siyah-beyazlıların bu sezon sadece 1 maç Valencia forması giyen Kolombiyalı stoperi kiralık istiyor.

Murillo daha önce Inter’den, Valencia’ya kiralık gittiği dönemde Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. O dönemde 1.82’lik 26 yaşındaki stoper “Beşiktaş’a gitmek ilgimi çekiyor” açıklamasını yapmıştı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:29
  1. Beşiktaş
  2. Pepe
  3. Jeison Murillo
  4. Valencia
  5. La Liga
  6. İspanya

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