Beşiktaş, Pepe'nin alternatifini La Liga'da buldu!

MALİ sıkıntıları gerekçe gösterip, Beşiktaş’tan ayrılan Pepe’nin boşluğunu yine bir Portekizli oyuncunun doldurması gündemde. Siyah-Beyazlı ekipte Enzo Roco’nun sakatlığı ve Domagoj Vida’nın da ayrılmaya yakın olması nedeniyle iki stoper transferi birden yapılması gündemde. İspanyol basını ise bunlardan birinin Ruben Semedo olacağını öne sürdü. As Gazetesi, Beşiktaş’ın Semedo ile ara transfer döneminde renklerine bağlamak için görüştüğünü, oyuncunun da bu girişimleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yeni stoper İspanya'dan

Haberde Pepe’nin ayrılması ve Enzo Roco’nun sakatlanmasıyla Beşiktaş’ın bu alanda büyük sorun yaşadığı da vurgulandı. Daha önce Sporting Lizbon’da forma giyen Semedo’nun sezon başında Villarreal tarafından, Huesca’ya kiraya verildiği de belirtilen haberde, Ricardo Quaresma’nın da Siyah-Beyazlı formayı giydiği hatırlatıldı. Semedo’nun transfer edilmesi halinde Beşiktaş’ta yine İspanyolca konuşan oyuncuların sayısında artış olacak. Özellikle savunmada Roco, Adriano ikilisiyle uyum durumu kolaylaşacak.