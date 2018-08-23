Beşiktaş Partizan'la yenişemedi!

Belgrad'da oynanan maçta Partizan 14. dakikada Ricardo Gomes ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 15. dakikada Tolgay Arslan kaydetti. Geri kalan bölümde gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 1-1 ile birlikte rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Rövanşta Beşiktaş, 0-0 ve her türlü galibiyet halinde turu geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. 1-1'lik eşitlik halinde ise maç uzatmalara gidecek.

Bu maçın rövanşı 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.