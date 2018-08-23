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Beşiktaş Partizan'la yenişemedi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla 1-1 berabere kaldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:26
Beşiktaş Partizan'la yenişemedi!

Belgrad'da oynanan maçta Partizan 14. dakikada Ricardo Gomes ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 15. dakikada Tolgay Arslan kaydetti. Geri kalan bölümde gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 1-1 ile birlikte rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Rövanşta Beşiktaş, 0-0 ve her türlü galibiyet halinde turu geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. 1-1'lik eşitlik halinde ise maç uzatmalara gidecek.

Bu maçın rövanşı 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:26
  1. Beşiktaş
  2. Partizan

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