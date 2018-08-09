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Beşiktaş, Ospina ile anlaştı

Fabri'nin takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen David Ospina ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
Beşiktaş, Ospina ile anlaştı

Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.

ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
  1. Beşiktaş
  2. david ospina
  3. Ospina
  4. Arsenal

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