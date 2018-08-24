Beşiktaş, Loris Karius'u transfer etti!
Beşiktaş, Loris Karius transferini Twitter header fotoğrafını Karius ile değiştirdi ve böylece transferi resmen açıkladı!24 Ağustos 2018 Cuma 17:38
Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius resmen Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlı takım 2 yıl boyunca kiraladığı yetenekli kaleciyi resmen açıkladı.
Beşiktaş, Loris Karius transferini Twitter header fotoğrafını Karius ile değiştirdi ve böylece transferi resmen açıklamış oldu. Alman kaleci yarın İstanbul'da olacak.
YORUM YAZ