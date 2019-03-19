Beşiktaş, kuruluş gününde Şeref Bey’i kabri başında andı Beşiktaş Kulübü, 116.

Beşiktaş Kulübü, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey’i kabri başında düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş Kulübü’nün kurucularından Şeref Bey, siyah-beyazlı camianın kuruluş günü olarak kutlanan 19 Mart Salı günü yani bugün, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı Bahçesi’nde bulunan kabri başında törenle anıldı. Anma törenine, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün üyeleri, Kabataş Beşiktaşlılar Derneği ve Kabataş Lisesi öğrencileri katıldı.

Törende, Şeref Bey’in yanı sıra Beşiktaş’a hizmet vermiş ve hayatını kaybeden diğer kurucu ve yöneticileri için de dua okutuldu.

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