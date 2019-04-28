Beşiktaş 'Gücü'nü gösterdi! Zirve karıştı Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçı 4-1 galip bitirdi ve Başakşehir'in kaybettiği haftada puan farkını 3'e indirdi. Beşiktaş'ın gollerini 8 ve 63. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 54. dakikada Domagoj Vida ve 81. dakikada Adem Ljajic atarken Ankaragücü'nün sayısını 79. dakikada penaltıdan Hadi Sacko kaydetti. Ankaragücü'nde Tyler Boyd'un 75. dakikada kullandığı penaltıyı Karius kurtardı ancak VAR incelemesine giden Halil Umut Meler, atışı tekrarlattı. Bu sonucun ardından üst üste 6. kez galip gelen Beşiktaş puanını 59'a yükseltti ve haftayı kayıpla geçen Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi. Ankaragücü ise 36 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek

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