Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi. Açıklamada, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas organizasyonlarının ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar kampa girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.