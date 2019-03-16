Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Mart 2019 Cumartesi 16:42
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig 26. hafta programı
15 Mart Cuma
Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor
16 Mart Cumartesi
Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19:00 Bursaspor - Galatasaray
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