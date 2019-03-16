Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig 26. hafta programı 15 Mart Cuma Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 16 Mart Cumartesi Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor 19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19:00 Beşiktaş - Göztepe 17 Mart Pazar 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 19:00 Bursaspor - Galatasaray

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