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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Mart 2019 Cumartesi 16:42
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig 26. hafta programı

15 Mart Cuma

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 

16 Mart Cumartesi

Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 

16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 

19:00 Beşiktaş - Göztepe 

17 Mart Pazar

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 

19:00 Bursaspor - Galatasaray 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:42
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