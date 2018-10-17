Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın satışta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerinin 110 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtildi.

Passolig kartının geçerli olacağı karşılaşmada bilet fiyatları, 1. kategori 300 lira, 2. kategori 275 lira, 3. kategori 250 lira, 4. kategori 225 lira, 5. kategori 205 lira, 6. kategori 185 lira, 7. kategori 120 lira, 8. kategori 110 lira, VIP ile 1903 A-E 800 lira, 1903 B-D 850 lira ve 1903 C 1.000 lira olarak açıklandı.