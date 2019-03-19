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Beşiktaş, Galatasaray ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş’ı ’çirkin ve kötü tezahürat’, Galatasaray’ı ise ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

19 Mart 2019 Salı 17:01
Beşiktaş, Galatasaray ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş’ı ’çirkin ve kötü tezahürat’, Galatasaray’ı ise ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da ’hakareti’ sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.


TFF’nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Atiker Konyaspor Kulübü’nün 16.03.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu Nejc Skubic’in aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 16.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Aytemiz AlanyasporKulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın’ın aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



Beşiktaş Kulübü’nün 16.03.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Göztepe Kulübü’nün 16.03.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü’nün 17.03.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Bursaspor Kulübü’nün 17.03.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Galatasaray Kulübü’nün 17.03.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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