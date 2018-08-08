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Beşiktaş Fabri'nin alternatifini buldu! Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fransa 1.Lig takımlarından Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte'ye kanca attı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 02:49
Beşiktaş Fabri'nin alternatifini buldu! Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Fabri'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş kaleci arayışlarına devam ediyor.. Fabri'nin boşluğunu doldurmak isteyen siyah beyazlı ekip Ospina ismine yoğunluk verirken bir yandan da diğer alternatifler üzerinde arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibe bir sürpriz öneri ise Fransa'dan geldi. Menajerlerin Beşiktaş kurmaylarına Fransa Lig 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Benjamin Lecomte'yi önerdiği iddia edildi. Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in onaylaması durumunda Fransız ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli file bekçisinin Fransa Lig'inde PSG'li Alphonse Areola'dan sonra en az gol yiyen kaleci olması dikkat çekti. Lecomte geçtğimiz sezon Fransa Lig 1'de Şubat ayının oyuncusu seçildi.

Tecrübeli eldivenin Montpellier ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 02:49
  1. Beşiktaş
  2. Benjamin Lecomte
  3. Montpellier
  4. Fransa
  5. Fransa Lig 1
  6. Fabri
  7. Şenol Güneş
  8. Fikret Orman

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