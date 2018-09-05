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Beşiktaş en çok kar elde eden takım oldu

Kartal, transfer sezonunda elde ettiği gelirle son yılların en çok kar elde eden takımı olmayı başardı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:09
Beşiktaş en çok kar elde eden takım oldu

Sattığı oyuncularla kasasını doldurmaya devam eden Beşiktaş, son 5 yılın gelir gider tablosuna bakıldığında Spor Toto Süper Lig'in en çok kar eden kulübü oldu.

Beşiktaş, elinden çıkardığı oyunculardan kazanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, transfer döneminde elde ettiği ekonomik gelir ve başarılarıyla da dikkatleri çekiyor.

Yaz transfer döneminde Loris Karius, Adem Ljajic gibi önemli isimleri kadrosuna dahili eden Kartal, kasasına koyduğu gelirle de parmak ısırtıyor. Son 5 yılın transfer gelir-gider tablosuna bakıldığında en çok kazanan takım Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlılar bu sezon; Fabri'yi Fulham'a, Mitrovic'i Club Brugge'a ve Tosic'i de Çin ekiplerinden Guangzhou'ya sattı. Transfer dönemini 7 milyon 400 bin euro karla kapatan Beşiktaş, 5 senelik süreçte ise toplam 27 milyon euro kar etti.

Beşiktaş, Tosic'i Guangzhou'ya (4.5), kaleci Fabri'yi ise Fulham'a (6) satarak 10,5 milyon euro gelir elde etti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:09
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