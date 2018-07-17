0553 313 94 23

Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi!

İngiltere'den Liverpool'un yanı sıra West Ham da Vida'yı almak için 22 milyon Euro'ya kadar çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:40
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi!

Dünya Kupası'nın kazananı şüphesiz Beşiktaş oldu. Hırvatistan kupaya finalde veda etti ancak siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida performansıyla pek çok kulübü peşine takarken, yönetimin de yüzünü güldürdü. 

29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı. İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor.

BEŞİKTAŞ'A GÖRE RAKAM 30!

Liverpool ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda. Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. 

Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. O nedenle önce taliplerin nereye kadar çıkacağını görecek ardından da en k,rlı şekilde bu işe noktayı koyacak.

ZENIT'I KIZDIRDI

Domagoj Vida'nın talipleri arasında olan Rus ekibi Zenit'in ise 22 milyon Euro'yu gözden çıkarmasına rağmen bu transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. 

Hırvatistan'ın Rusya'yı kupa dışında bıraktığı maçtan sonra Vida'nın galibiyeti Ukrayna'ya hediye etmesi Zenitlileri kızdırdı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a önce 18 milyon Euro'luk teklif sunan Zenit, Başkan'ın, "25-30 milyon Euro arasında bir rakam düşündüklerini iletmesinden sonra rakamı 22 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Vida'nın açıklaması bir anda her şeyi bitirdi. Rus kulübü daha önce her gün mesaj gönderdiği Vida için yaptığı görüşmeleri bir anda kesti.


(Sabah)
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:40
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidin oğullarına makam araçlı sünnet düğünü
    1. Şehidin oğullarına makam araçlı sünnet..
    2. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Hugo..
    3. Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan'ın kaç..
    4. İşsizlik 23 ay sonra tek hane
    5. Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle..
    6. Almanya o soruya cevap veremedi!
    7. Alkollü sürücü polisi görünce kafasına..
    8. Otomotivci de uzun vade istiyor
    9. Beşiktaş'a gol makinesi! 33 maçta 21..
    10. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    11. CEO'su ortaklık teklifine gülüp..
    12. İcraatlar hızlanacak
    13. Açılışına 3 ay kala fiyatlar uçtu!
    14. Makamlar ehil ellere teslim edilsin
    15. Fenerbahçe'de Matias Vargas bombası!
    16. Esed'in askerleri İsrail sınırına..
    17. TOKİ Şanlıurfa Küçükler (Akabe) alt..
    18. Üç yıllık plana global tecrübe
    19. Şenol Güneş onayladı! Beşiktaş'ta..
    20. Aynı merkezden yönetildiklerine dair 6..
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!