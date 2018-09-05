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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis bedelini belirledi! 20 milyon...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Domagoj Vida'nın talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin Vida'nın bonservis bedelini 20 milyon Pound olarak belirledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:36
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis bedelini belirledi! 20 milyon...

Beşiktaş’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kazandırdığı Domagoj Vida, hem Beşiktaş’ta hem de Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözdesi olmuştu.
 
29 yaşındaki stoper için birçok iddia ortaya atılmış ancak Vida, yoluna Beşiktaş’la devam etmişti. Yıldız futbolcuyla ilgili olarak ‘teklif gerçeğine’ Fanatik ulaştı.
 
İlk teklif geri çevrildi
 
Geçtiğimiz transfer döneminde Vida’ya resmi yollardan gelen tek teklifin, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’tan olduğu ortaya çıktı. Ada temsilcisinin, başarılı futbolcu için Beşiktaş’a 14 milyon Pound’luk (120 milyon TL) teklifte bulunduğu ancak bu önerinin hem oyuncunun Siyah-Beyazlılar’da kalma isteği hem de teklifin beklenen seviyenin altında olması sebebiyle geri çevrildiği öğrenildi.
 
Konuşulan rakam 172 milyon TL
 
Beşiktaş’tan Vida’yı almayı başaramayan Bournemouth’un şansını ara transfer döneminde de denemeye karar verdiği belirtildi. Savunma hattında; Nathan Ake, Steve Cook ve Tyrone Mings’i bulunduran ek olarak transfer yapmadıkları için genç takımdan 21 yaşındaki Jack Simpson’ı da A Takıma alan Ada ekibinin, Beşiktaş’ın stoperi konusunda ısrarlı olduğu ve Ocak ayı için de şimdiden hazırlık içinde olduğu belirtildi.
 
İngiliz temsilcisinin bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle Kartal’ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'inde Pepe'yle birlikte görev verdiği futbolcu için Beşiktaş'ın 20 milyon Pound'luk (172 milyon TL) değer biçtiği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:36
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Bournemouth

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