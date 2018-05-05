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Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı!

Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu, bordo mavili ekiple bonservis sorununu çözerse imzayı atacak

05 Mayıs 2018 Cumartesi 01:33
Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı!

 

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

HER KONUDA ANLAŞTI

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Siyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında. Fanatik

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 01:33
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