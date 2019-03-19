Beşiktaş bombayı patlattı! Aziz Behich geliyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından her geçen gün kopan Beşiktaş'ta yönetim, 34 yaşındaki Adriano ile 30 yaşındaki Caner’in yerine; 28 yaşında olan ve her iki oyuncunun da kazandığı paranın yarısına oynayacak Aziz Behich’i transfer ediyor.19 Mart 2019 Salı 14:08
Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi olan Aziz Behich'le ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun aslında devre arasında Beşiktaş'a gelme durumu vardı.
Fakat sezon başında Bursa'da forma giyen ardından PSV'de oynayan Aziz'in, FIFA talimatları gereği bir sezonda üç takımda oynayamayacağı için transferinin gerçekleşmediği bildirildi.
Mirin'in transfer görüşmeleri sırasında Aziz için PSV ile anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Behich'i tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin de aynı mevkiide görev yapan Adriano (34) ile Caner'den (30) daha genç olduğu ifade edildi.
28 yaşında olan Avustralyalı oyuncu Behich'in aldığı ücret de diğer oyuncuların neredeyse yarısı..
Brezilyalı AdrianoBeşiktaş'tan senelik 1 milyon 850 bin euro, Caner ise 1 milyon 750 bin euro kazanırken, Aziz Behich'in ise siyah-beyazlılardan senelik 800 bin euro kazanacağı ifade edildi.
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