0553 313 94 23

Beşiktaş bombayı patlattı! Aziz Behich geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından her geçen gün kopan Beşiktaş'ta yönetim, 34 yaşındaki Adriano ile 30 yaşındaki Caner’in yerine; 28 yaşında olan ve her iki oyuncunun da kazandığı paranın yarısına oynayacak Aziz Behich’i transfer ediyor.

19 Mart 2019 Salı 14:08
Beşiktaş bombayı patlattı! Aziz Behich geliyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk transferi olan Aziz Behich'le ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun aslında devre arasında Beşiktaş'a gelme durumu vardı.

Fakat sezon başında Bursa'da forma giyen ardından PSV'de oynayan Aziz'in, FIFA talimatları gereği bir sezonda üç takımda oynayamayacağı için transferinin gerçekleşmediği bildirildi.

Mirin'in transfer görüşmeleri sırasında Aziz için PSV ile anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Behich'i tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin de aynı mevkiide görev yapan Adriano (34) ile Caner'den (30) daha genç olduğu ifade edildi.

28 yaşında olan Avustralyalı oyuncu Behich'in aldığı ücret de diğer oyuncuların neredeyse yarısı..

Brezilyalı AdrianoBeşiktaş'tan senelik 1 milyon 850 bin euro, Caner ise 1 milyon 750 bin euro kazanırken, Aziz Behich'in ise siyah-beyazlılardan senelik 800 bin euro kazanacağı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:08
  1. Bursa
  2. Süper Lig
  3. Beşiktaş
  4. Aziz Behich
  5. Transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği toplantısı yapıldı
    1. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    2. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    3. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    4. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    5. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    6. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    7. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    8. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    9. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    10. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    11. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    12. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    13. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    14. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    15. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    16. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    17. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    18. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    19. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    20. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı