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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transferi açıkladı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Liverpool'un file bekçisi Loris Karius ile ilgilendiklerini doğruladı. Orman, Mario Gomez ve Marco Fabian ile ilgili soruları da cevapladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:29
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transferi açıkladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede transfere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'la ilgilendiklerini doğruladı.

MARCO FABIAN GÜNDEMDE Mİ?
"Marco Fabian gündemde mi? Beşiktaş'ın transferi bitirdiği iddia ediliyor?" şeklindeki soruyu yantılayan Orman, "İmza atmadan konuşmak doğru olmaz. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alırız. Uymazsa almayız" yanıtını verdi.

MARIO GOMEZ'LE KONUŞMADIK
Orman, eski oyuncuları Mario Gomez'le ilgili olarak da konuştu. Mario Gomez iddialarının sorulduğu Orman, "Gündemimizde değil. Hiçbir zaman konuşmadık" açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:29
  1. fikret orman
  2. Beşiktaş
  3. Loris Karius
  4. Marco Fabian
  5. Mario Gomez

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